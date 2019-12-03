تزامنا مع مأساة عمدون، زياد الهاني يكشف: وزير التجهيز عزل المدير الجهوي بسليانة بعد كشفه ملفات فساد في مشاريع البنية التحتية

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - اعتبر الاثنين 2 ديسمبر، الاعلامي زياد الهاني أن وزارة التجهيز تتحمل جزء من المسؤولية في مأساة عمدون باعتبار اهتراء البنية التحتية وغياب المراقبة والمتابعة.
وأشار الهاني الي أن مشاريع البنية التحتية كغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات ينخرها الفساد وتتمعش منها عصابات تتصيّد الميزانيات التي ترصدها الدولة لمشاريع البنية التحتية.
وخصّ زياد الهاني بالذكر ولاية سليانة التي رُصد لها مبلغ 500 مليون دينار للتنمية، وضع الفاسدون اعينهم عليه، قبل أن يتمكن المدير الجهوي للتجهيز بسليانة من التصدي لهم وجمع ملفات حولهم.
وكشف الهاني أن وزير التجهيز نور الدين السالمي وعوض تكريم المدير الجهوي للتجهيز قرر اعفاءه من مهامه وقال الهاني مستنكرا "وزير التجهيز اما أنه فاسد أو انه متستر عن الفساد".
وأشار الهاني الي أن مشاريع البنية التحتية كغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات ينخرها الفساد وتتمعش منها عصابات تتصيّد الميزانيات التي ترصدها الدولة لمشاريع البنية التحتية.
وخصّ زياد الهاني بالذكر ولاية سليانة التي رُصد لها مبلغ 500 مليون دينار للتنمية، وضع الفاسدون اعينهم عليه، قبل أن يتمكن المدير الجهوي للتجهيز بسليانة من التصدي لهم وجمع ملفات حولهم.
وكشف الهاني أن وزير التجهيز نور الدين السالمي وعوض تكريم المدير الجهوي للتجهيز قرر اعفاءه من مهامه وقال الهاني مستنكرا "وزير التجهيز اما أنه فاسد أو انه متستر عن الفساد".
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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