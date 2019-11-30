المظيلة: الشاهد يدشّن مقر ادارة المجمع الكيميائي التونسي

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - زار رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد هذا الصباح المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة ودشن مقر الادارة كما عاين تقدم اشغال عدد من وحدات الانتاج على غرار وحدة "انتاج الحامض الكبريتي والحاجيات" ووحدة "انتاج الحامض الفسفوري والمحلول المركز" ووحدة "تخزين الحامض الفسفوري والربط بين الأقساط" ووحدة "انتاج ثلاثي القسفاط الرفيع".
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Par:falfoul (Tunisia )
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