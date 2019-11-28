عماد الدايمي: هيئة النفاذ الى المعلومة تلزم اتحاد الشغل بتسليمي كل الوثائق التي طلبتها

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - كشف النائب السابق عماد الدايمي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان هيئة النفاذ إلى المعلومة اصدرت قرارا يسمح له بالاطلاع على وثائق اتحاد الشغل.
وكتب الدايمي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"الحمد لله وحده،
صدر منذ قليل قرار ل #هيئة_النفاذ_إلى_المعلومة يقضي بإلزام #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل تسليمي كل الوثائق التي طالبته بها وتتمثل في:
- تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد
- التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23
- قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم
ويأتي هذا القرار وفق بلاغ الهيئة "في اطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة".
يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة ...
كل الشكر والتقدير لهيئة النفاذ الى المعلومة على قرارها الشجاع الذي يعطي للتونسيين أملا في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ..
هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..
هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..
لا أحد فوق القانون بعد اليوم.
#يحيا_العدل"
وكتب الدايمي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"الحمد لله وحده،
صدر منذ قليل قرار ل #هيئة_النفاذ_إلى_المعلومة يقضي بإلزام #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل تسليمي كل الوثائق التي طالبته بها وتتمثل في:
- تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد
- التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23
- قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم
ويأتي هذا القرار وفق بلاغ الهيئة "في اطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة".
يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة ...
كل الشكر والتقدير لهيئة النفاذ الى المعلومة على قرارها الشجاع الذي يعطي للتونسيين أملا في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ..
هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..
هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..
لا أحد فوق القانون بعد اليوم.
#يحيا_العدل"
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