هادي زعيّم يعلن استقالته من موزاييك

Lundi 25 Novembre 2019



باب نات

- أعلن مقدّم برنامج ''نجوم'' على موزاييك اف ام، هادي زعيّم، أنه قدم استقالته لادارة اذاعة موزاييك منذ يوم السبت الماضي.وقال زعيم في تصريح هاتفي على قناة التلفزة الوطنية مساء اليوم الاثنين أنه مستاء من طريقة تعامل ادارة الاذاعة مع فريق عمل نجوم ....وكان هادي زعيّم، نشر يوم السبت الماضي تدوينة على حسابه الرسمي على الفايسبوك يوضّح من خلالها ملابسات واقعة انتحال شاب لشخصية قريب الراحل آدم بوليفة.وقال هادي إنّه علم بوجود قريب الراحل المزعوم وهو مباشرة على الهواء، ولم يكن المسؤول عن التثبت من هويات الضيوف مضيفا أنّ المنتحل استظهر لفريق الإعداد بمشاركات سابقة في منابر إعلامية أخرى.وأضاف زعيم أنّه اعتذر من والد المرحوم آدم بوليفة واتصل على الفور بقوات الأمن أثناء كشف التزوير، مشدّدا أنّ الإذاعة فتحت تحقيقا في الغرض.يذكر أنّ الإدارة العامة لإذاعة ''موزاييك آف آم'' قرّرت الإيقاف المؤقت والفوري لفريق برنامج "نجوم".