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اذاعة موزاييك أف أم تفتح تحقيقا داخليا بعد استضافة منتحل صفة أحد أفراد عائلة ادم بوليفة

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
باب نات - أعلن الاعلامي هادي زعيم أن اذاعة موزاييك أف أم ستفتح تحقيقا داخليا على خلفية استضافة منتحل صفة أحد أفراد عائلة الشاب ادم ضحية جريمة الماديسون.
وأشار زعيّم الي أنه كان في المباشر عندما علم بوجود شخص قدم نفسه على أنه احد أقارب ادم مؤكدا أنه ليس هو من يتثبت في هوية الضيوف انذاك.



  
  
     
  
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