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قرمبالية : بطاقة إيداع بالسجن ضدّ عون ديوانة

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالة، محمد منصور في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أن قاضي التحقيق أصدر مساء أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق عون ديوانة بتهمة الاختلاس وإبقاء 7 أعوان آخرين و5 أشخاص في حالة سراح، مشيرا إلى أن الأبحاث متواصلة.

وكان أحد المواطنين قد تقدّم لفرق الحرس الوطني بقرمبالية بشكاية مفادها الاستيلاء على جزء من بضاعته التي قام اعوان الديوانة بحجزها بقرمبالية خلال الايام الاخيرة عند التفتيش الروتيني لاحدى السيارات التي تحمل اجهزة الكترونية (recepteurs)، حيث تم تحرير محضر ديواني في الغرض، متهما اعوان الديوانة باختلاس 1100 جهاز.



المصدر - جوهرة

  
  
     
  
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