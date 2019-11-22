انخفاض نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 انخفاضا مقارنة بمعدلات سنوات 2018 و2017 و2016 حيث تمكنت فرق مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق من الحطّ من هذه النسبة إلى 3.47 % مقابل 3.75 % سنة 2018 و 4.8 % سنة 2017. ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة, تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل تكثيف الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة.
ويذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.
هذا، وتدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسؤولي الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية إلى تزويد مستعمليها بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.
ويذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.
هذا، وتدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسؤولي الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية إلى تزويد مستعمليها بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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