فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة الجمهورية غاضب و''يتشفّع'' أثناء زيارة قيس سعيّد لمدرسة الكريب

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - تداولت الخميس 21 نوفمبر، صفحات الفايسبوك فيديو أثناء تواجد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمعهد الكريب الثانوي خلال زيارته الأخيرة لسليانة يظهر فيه مدير المراسم برئاسة الجمهورية طارق الحناشي في محادثة جانبية مع مستشار رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب.
وبدا الحنّاشي غاضبا و"يتشفّع" وتلّفظ بكلمات غير واضحة يبدو من ملامحه أنها عبارات نابية تتضمّن شتما لشخص متواجد علي عين المكان.
وحسب ما نقله الصحفي توفيق العوني فان سبب غضب طارق الحناشي تصرفات مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، زار يوم الأربعاء المعهد الثانوي بالكريب (ولاية سليانة) حيث اطّلع على ظروف التدريس والإقامة بالمعهد.
وشدّد رئيس الجمهورية الذي أدى زيارة لهذه الولاية ثم لاحقا الى ولاية الكاف المجاورة ، على ضرورة العمل على تحسين هذه الظروف حتّى يتمكّن التلاميذ من المثابرة والنجاح في دراستهم.
وبدا الحنّاشي غاضبا و"يتشفّع" وتلّفظ بكلمات غير واضحة يبدو من ملامحه أنها عبارات نابية تتضمّن شتما لشخص متواجد علي عين المكان.
وحسب ما نقله الصحفي توفيق العوني فان سبب غضب طارق الحناشي تصرفات مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، زار يوم الأربعاء المعهد الثانوي بالكريب (ولاية سليانة) حيث اطّلع على ظروف التدريس والإقامة بالمعهد.
وشدّد رئيس الجمهورية الذي أدى زيارة لهذه الولاية ثم لاحقا الى ولاية الكاف المجاورة ، على ضرورة العمل على تحسين هذه الظروف حتّى يتمكّن التلاميذ من المثابرة والنجاح في دراستهم.
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