Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Radet El Rou7  

فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة الجمهورية غاضب و''يتشفّع'' أثناء زيارة قيس سعيّد لمدرسة الكريب

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - تداولت الخميس 21 نوفمبر، صفحات الفايسبوك فيديو أثناء تواجد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمعهد الكريب الثانوي خلال زيارته الأخيرة لسليانة يظهر فيه مدير المراسم برئاسة الجمهورية طارق الحناشي في محادثة جانبية مع مستشار رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب.
وبدا الحنّاشي غاضبا و"يتشفّع" وتلّفظ بكلمات غير واضحة يبدو من ملامحه أنها عبارات نابية تتضمّن شتما لشخص متواجد علي عين المكان.
وحسب ما نقله الصحفي توفيق العوني فان سبب غضب طارق الحناشي تصرفات مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر.


وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، زار يوم الأربعاء المعهد الثانوي بالكريب (ولاية سليانة) حيث اطّلع على ظروف التدريس والإقامة بالمعهد.
وشدّد رئيس الجمهورية الذي أدى زيارة لهذه الولاية ثم لاحقا الى ولاية الكاف المجاورة ، على ضرورة العمل على تحسين هذه الظروف حتّى يتمكّن التلاميذ من المثابرة والنجاح في دراستهم.

  
  
     
  
rtt-e85643ce28fa01eb7ea8dbe110e910ee-2019-11-22 09:18:38






0 de 0 commentaires pour l'article 193113



En continu

الجمعة 22 نوفمبر 2019 | 25 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:34
14°
 21° % 54 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1218°-1217°-1118°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574413922|193113 15737|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires