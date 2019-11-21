العميد هشام المؤدب: لزهر سطا و''أسكوبار'' تونس يشتغلان لفائدة عائلات اكثر سطوة ودولتين خليجيتين واخرى اوروبية

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- قال العميد هشام المؤدب ان العمليات الارهابية والاغتيالات التي حصلت في تونس هدفها ضرب العملية الديمقراطية عبر ضرب الاستقرار.وأضاف العميد هشام المؤدب في مداخلة على قناة حنبعل " عائلات كانت متنفذة في عهدي بورقيبة وبن علي وتحصلت على عفو بالاف المليارات في عهدي النظامين السابقين اليوم ستعمل كل شيئ للحفاظ على مصالحها.وقال العميد هشام المؤدب " رجل الاعمال لزهر سطا و''أسكوبار'' تونس لا يشتغلان لنفسيهما بل لعائلات اكفر تنفذا وسطوة مع دعم خارجي واضح خاصة من دولتين خليجيتين ودولة اوروبية وشخصية متنفذة".وتابع قائلا " السلاح الذي دخل الى تونس الغاية منه شيطنة حزب حركة النهضة عبر نشر الفوضى".