على إثر تصريحات ''شوشو'' حركة النهضة تدعو النيابة العمومية لتتبع الضالعين في عدد من المخططات الإجرامية

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - على إثر التصريحات التي قام بها المدعو يوسف بن سالم المعروف ب"شوشو" في إحدى الإذاعات بما يفيد الاعتراف بالتخطيط المسبق لمحاولة قتل الكاتب العام المحلي بالوردانين حرقا خلال الانتخابات البلدية مع ذكر عديد الجرائم الاخرى المرتكبة من نفس الجهة، تدعو حركة النهضة النيابة العمومية لتتبع الذين دعوا وحرضوا على ارتكاب هذه الجرائم.
كما تعلن توجهها للقضاء وتتبع كل الضالعين في هذه المخططات الإجرامية.
وكان يوسف بن سالم المعروف بشوشو قال الأربعاء 20 نوفمبر، أنه قام مع مجموعة من الشباب بسكب البنزين على عضو قائمة حركة النهضة الفائزة في انتخابات بلدية الوردانين زهير قريسة تم بأمر من رجل الأعمال لزهر سطا.
وصرّح شوشو لإذاعة نجمة أف أم بأن لزهر سطا سعى إلى تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة .
وقال شوشو إنه تم إيقافه والشباب الذين قاموا بالعمل لمدة أسبوع فقط مشيرا إلى أن هناك قاضيا طمأنهم ووعدهم بأنه لن يتم سجنهم.
يذكر أنه تم في جويلية 2018 سكب البنزين على زهير قريسة والتهديد بحرقه ومنعوه من دخول مقر بلدية الوردانين لمباشرة عملية تركيز المجلس.
وكان قريسة صرّح بأن العملية مدبرة ومفتعلة وغايتها تعطيل تركيز المجلس البلدي.
اقرأ أيضا: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه
وكانت النيابة العمومية بالمنستير أصدرت يوم 4 جويلية 2018 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في منع تنصيب أعضاء المجلس البلدي المنتخب بالوردانين من ولاية المنستير.
وأشار مصدر قضائي أنذاك إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 29 جوان 2018 حيث عمدت مجموعة من الأشخاص إلى الاعتصام أمام مقر بلدية الوردانين، واستعملت قوارير بلاستيكية معبأة بمادة البنزين لتهديد كلّ شخص بما في ذلك الأعضاء المنتخبين في حال الدخول إلى مقر بلدية الوردانين، ووقع رش أحد أعضاء المجلس البلدي المنتخب بالبنزين وقاموا بإحداث الهرج والتشويش.
كما تعلن توجهها للقضاء وتتبع كل الضالعين في هذه المخططات الإجرامية.
وكان يوسف بن سالم المعروف بشوشو قال الأربعاء 20 نوفمبر، أنه قام مع مجموعة من الشباب بسكب البنزين على عضو قائمة حركة النهضة الفائزة في انتخابات بلدية الوردانين زهير قريسة تم بأمر من رجل الأعمال لزهر سطا.
وصرّح شوشو لإذاعة نجمة أف أم بأن لزهر سطا سعى إلى تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة .
وقال شوشو إنه تم إيقافه والشباب الذين قاموا بالعمل لمدة أسبوع فقط مشيرا إلى أن هناك قاضيا طمأنهم ووعدهم بأنه لن يتم سجنهم.
يذكر أنه تم في جويلية 2018 سكب البنزين على زهير قريسة والتهديد بحرقه ومنعوه من دخول مقر بلدية الوردانين لمباشرة عملية تركيز المجلس.
وكان قريسة صرّح بأن العملية مدبرة ومفتعلة وغايتها تعطيل تركيز المجلس البلدي.
اقرأ أيضا: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه
وكانت النيابة العمومية بالمنستير أصدرت يوم 4 جويلية 2018 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في منع تنصيب أعضاء المجلس البلدي المنتخب بالوردانين من ولاية المنستير.
وأشار مصدر قضائي أنذاك إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 29 جوان 2018 حيث عمدت مجموعة من الأشخاص إلى الاعتصام أمام مقر بلدية الوردانين، واستعملت قوارير بلاستيكية معبأة بمادة البنزين لتهديد كلّ شخص بما في ذلك الأعضاء المنتخبين في حال الدخول إلى مقر بلدية الوردانين، ووقع رش أحد أعضاء المجلس البلدي المنتخب بالبنزين وقاموا بإحداث الهرج والتشويش.
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Par:karimyousef (France )
Sur: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه