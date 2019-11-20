حجز 360 لتر من زيت الزيتون مخزّنة في أوعية بلاستيكية كانت تُستعمل في تصفية الدم لمرضى الكلى

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - تمكنت صباح الأربعاء، الوحدات الامنية التابعة لإدارة الشرطة البلدية بتونس من حجز 360 لتر من مادة زيت زيتون بنهج الجزيرة بالعاصمة.
وتم حجز هذه الكمية بعد أن كانت مخزّنة في اوعية بلاستيكية غير صحية كانت تستعمل في تصفية الدم لمرضي الكلي وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وتم حجز هذه الكمية بعد أن كانت مخزّنة في اوعية بلاستيكية غير صحية كانت تستعمل في تصفية الدم لمرضي الكلي وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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