منجي مرزوق يستبعد فرضية تكليفه برئاسة الحكومة

Vendredi 15 Novembre 2019



باب نات

- استبعد الوزير الأسبق، منجي مرزوق فرضية توليه منصب رئيس الحكومة القادمة، بعد تداول اسمه بقوة في الساعات الماضية، كمرشح لحركة النهضة.وكتب مرزوق عبر حسابه على فيسبوك "لقد تفاعل العديد من الأصدقاء ومؤسسات الاعلام وغيرها بخبر ترشيحي الى رئاسة الحكومة، كانت اغلبها مشجعة وتوسموا الخير في شخصي، واني اشكرهم جميعا على ذلك، ولكن تكليفي قد يكون مستبعدا، ولن يمنعني ذلك من خدمة بلادي من اي موقع".تخرج منجي مرزوق من المدرسة المتعددة التكنولوجية بفرنسا، وتحصل على دكتوراه في الفيزياء، وكانت أطروحته تتمحور حول البحوث الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واشتغل مرزوق لمدة 5 سنوات كمدير أبحاث، ثم لمدة 6 سنوات كخبير فاستثمار الاتصالات. بعد مغادرته الحكومة، أصبح مدير حوكمة الأنترنت والتنمية الرقمية لدى شركة أورنج الفرنسية.بعد الثورة التونسية في 2010-2011، عين منجي مرزوق بين 24 ديسمبر 2011 و29 جانفي 2014، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل حكومتي كل من حمادي الجبالي و علي العريض.في 6 جانفي 2016، عين مرزوق على رأس وزارة الطاقة والمناجم في حكومة رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد وكان وقتها مرشح حركة النهضة، وبقي على رأس الوزارة حتى 27 أوت من نفس السنة.