الداخلية تُكذب الأخبار حول عودة إرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - كذبت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي لها اليوم الأثنين 11 نوفمبر 2019، ما يُتداول في المدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخباريّة التّونسيّة والأجنبيّة حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة أو شاركوا في عمليّات ذات صبغة إرهابيّة ببؤر التّوتّر..
وأوضحت وزارة الدّاخليّة، أنّ مثل هذه الأخبار مجانبة للصّحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرّأي العامّ، علما وأنّ كلّ من ثبُت انخراطه في تنظيمات إرهابيّة خارج الحدود التّونسيّة ومشاركته في أعمال إرهابيّة تتمّ إحالته فور عودته إلى أرض الوطن على الهياكل القضائيّة المختصّة ممثّلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حتّى يتّخذ ما يراه صالحا في شأنه تبعا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
السفير التركي ينفي
من ناحية أخرى نفى سفير تركيا في تونس في تصريح لاذاعة موزاييك ظهر اليوم عودة مقاتلين تونسيين من تركيا ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة أو شاركوا في عمليّات ذات صبغة إرهابيّة ببؤر التّوتّر.
تركيا تشرع في ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، أعلن الاثنين، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية.
وأوضح جاتاكلي في تصريح للأناضول، أن سلطات بلاده رحلت صباح اليوم إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل.
وأضاف جاتاكلي أن السلطات التركية تعتزم ترحيل إثنين آخرين أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحّلين إلى ثلاثة إرهابيين.
وأشار إلى انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وأنه سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري.
ولفت جاتاكلي إلى وجود 11 فرنسيا وإثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل المتخذة بحقهم.
وأكد متحدث الداخلية التركية، أن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا، إلى بلدانهم.
والأسبوع الفائت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستبدأ بإعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم، اعتبارا من الإثنين المقبل.
وأوضحت وزارة الدّاخليّة، أنّ مثل هذه الأخبار مجانبة للصّحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرّأي العامّ، علما وأنّ كلّ من ثبُت انخراطه في تنظيمات إرهابيّة خارج الحدود التّونسيّة ومشاركته في أعمال إرهابيّة تتمّ إحالته فور عودته إلى أرض الوطن على الهياكل القضائيّة المختصّة ممثّلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حتّى يتّخذ ما يراه صالحا في شأنه تبعا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
السفير التركي ينفي
من ناحية أخرى نفى سفير تركيا في تونس في تصريح لاذاعة موزاييك ظهر اليوم عودة مقاتلين تونسيين من تركيا ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة أو شاركوا في عمليّات ذات صبغة إرهابيّة ببؤر التّوتّر.
تركيا تشرع في ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، أعلن الاثنين، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية.
وأوضح جاتاكلي في تصريح للأناضول، أن سلطات بلاده رحلت صباح اليوم إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل.
وأضاف جاتاكلي أن السلطات التركية تعتزم ترحيل إثنين آخرين أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحّلين إلى ثلاثة إرهابيين.
وأشار إلى انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وأنه سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري.
ولفت جاتاكلي إلى وجود 11 فرنسيا وإثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل المتخذة بحقهم.
وأكد متحدث الداخلية التركية، أن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا، إلى بلدانهم.
والأسبوع الفائت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستبدأ بإعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم، اعتبارا من الإثنين المقبل.
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