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الشروق: العثور على نصف مليار في منزل سامي الفهري وزوجته تؤكد أن المبلغ مخصص للمصاريف اليومية للعائلة

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - نقل موقع الشروق اون لاين عن مصدر وصفه بالمطّلع أن وحدات الأمن التابعة للشرطة الاقتصادية عثروا على مبلغ مالي يقدر بنصف مليون دينار داخل منزل سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي، وأكدت زوجته استنادا الى المصدر ذاته بأن هذا المبلغ مخصص للمصاريف اليومية وفق تعبيرها.

يشار الى أن الوحدات الأمنية قامت ليلة أول امس بمداهمة منزل سامي الفهري ومنازل عدد من المقربين منه ومقر قناة الحوار التونسي.


ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت يوم الثلاثاء بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192277

Zikas  (Tunisia)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 12h 50m |           
حْلُوْ يَاسِر !!! إذا كان خبر الشّروق صحيح ..
نصف مليون دينار = نصف مليار = المصروف اليومي،
المصروف الشّهري = خمسة عشر مليون دينار = خمسة عشر ملياااااااااااااااار
يَا لَطِيفْ أُلْطُفْ بِينَا يَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالله

Zikas  (Tunisia)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 12h 44m |           
حْلُوْ يَاسِر !!! إذا كان الخبر الشّروق صحيح ..
نصف مليون دينار = المصروف اليومي، مَالاَ قدّاش المصروف الشّهري ؟؟؟ يَااااا بُو قَلْبْ ! ؛؛؛



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