Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ismaooni (vers mini)  

اذاعة اكسبرس اف ام : قريبا تعيين برهان النفاتي مفتي للجمهورية

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - أعلنت اذاعة إكسبراس أف أم من مصادر وصفتها بالموثقة أن تغييرا سيقع في الأيام القادمة على مستوى دار الإفتاء، حيث سيعوض برهان النفاتي مفتي الجمهورية الحالي عثمان بطيخ.
ورغم انه لم تصدر اخبار رسمية تفيد باقالة عثمان بطيخ لكن الامر غير مستبعد في ظل اقالات متتالية على راس الدولة واخرها اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبد الكريم الهاروني.



برهان بن الحبيب النفاتي

تحصل برهان بن الحبيب النفاتي على شهادة الدكتوراه اختصاص أصول فقه تتلمذ على عدد من الشيوخ أمثال محمد الصالح النيفر و محمد لخوة و البشير مجدوب و عبد الكريم بن سعيد و محمد الفاضل العبدلي.

كما أن برهان النفاتي أستاذ محاضر بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة ومشرف على نادي الفرائض بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية. كما أنه عضو مؤسس للجمعية التونسية للعلوم الشرعية وعضو مؤسس للجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي.

وألف برهان النفاتي عديد الكتب، أهمها “الاستحسان” و”مسالك العلة و قوادحها”وهي رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة، اختصاص أصول فقه و”مقاصد الأسرة في التشريع الإسلامي” وهي رسالة دكتوراه موحدة.

كما شارك في عديد المحاضرات بمختلف الملتقيات العلمية، منها “السند المالكي في الشعائر التعبدية” و”المصلحة المعتبرة عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور” و “العرف في المذهب المالكي” و “من أصول الفقه إلى علم المقاصد” ببيت الحكمة بمناسبة تكريم الشيخ المرحوم الحبيب بلخوجة و “الزكاة وأثرها في التنمية”بمناسبة انعقاد أول ندوة دولية للزكاة نظمتها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية بتونس

كما كانت له مشاركات عديدة خارج تونس وله مشاركة بإذاعة الزيتونة عند انطلاقتها ، تتمثل في برنامج “ويسألونك” أجاب فيه عن مختلف أسئلة واستفسارات المستمعين

  
  
     
  
rtt-ae48b5cee14c1de74ca7d636261f61da-2019-11-04 18:46:25






2 de 2 commentaires pour l'article 192121

Rio1184  ()  |Lundi 04 Novembre 2019 à 19h 25m |           
Zbidi au lieu de Harouni

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 19h 00m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)



En continu

الاثنين 04 نوفمبر 2019 | 7ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:46 05:18
21°
 20° % 60 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1826°-1617°-1420°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    18060,7

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15759 DT        1$ =2,83467 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   929,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572892256|192121 3206|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires