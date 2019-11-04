اذاعة اكسبرس اف ام : قريبا تعيين برهان النفاتي مفتي للجمهورية

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - أعلنت اذاعة إكسبراس أف أم من مصادر وصفتها بالموثقة أن تغييرا سيقع في الأيام القادمة على مستوى دار الإفتاء، حيث سيعوض برهان النفاتي مفتي الجمهورية الحالي عثمان بطيخ.
ورغم انه لم تصدر اخبار رسمية تفيد باقالة عثمان بطيخ لكن الامر غير مستبعد في ظل اقالات متتالية على راس الدولة واخرها اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبد الكريم الهاروني.
برهان بن الحبيب النفاتي
تحصل برهان بن الحبيب النفاتي على شهادة الدكتوراه اختصاص أصول فقه تتلمذ على عدد من الشيوخ أمثال محمد الصالح النيفر و محمد لخوة و البشير مجدوب و عبد الكريم بن سعيد و محمد الفاضل العبدلي.
كما أن برهان النفاتي أستاذ محاضر بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة ومشرف على نادي الفرائض بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية. كما أنه عضو مؤسس للجمعية التونسية للعلوم الشرعية وعضو مؤسس للجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي.
وألف برهان النفاتي عديد الكتب، أهمها “الاستحسان” و”مسالك العلة و قوادحها”وهي رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة، اختصاص أصول فقه و”مقاصد الأسرة في التشريع الإسلامي” وهي رسالة دكتوراه موحدة.
كما شارك في عديد المحاضرات بمختلف الملتقيات العلمية، منها “السند المالكي في الشعائر التعبدية” و”المصلحة المعتبرة عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور” و “العرف في المذهب المالكي” و “من أصول الفقه إلى علم المقاصد” ببيت الحكمة بمناسبة تكريم الشيخ المرحوم الحبيب بلخوجة و “الزكاة وأثرها في التنمية”بمناسبة انعقاد أول ندوة دولية للزكاة نظمتها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية بتونس
كما كانت له مشاركات عديدة خارج تونس وله مشاركة بإذاعة الزيتونة عند انطلاقتها ، تتمثل في برنامج “ويسألونك” أجاب فيه عن مختلف أسئلة واستفسارات المستمعين
ورغم انه لم تصدر اخبار رسمية تفيد باقالة عثمان بطيخ لكن الامر غير مستبعد في ظل اقالات متتالية على راس الدولة واخرها اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبد الكريم الهاروني.
برهان بن الحبيب النفاتي
تحصل برهان بن الحبيب النفاتي على شهادة الدكتوراه اختصاص أصول فقه تتلمذ على عدد من الشيوخ أمثال محمد الصالح النيفر و محمد لخوة و البشير مجدوب و عبد الكريم بن سعيد و محمد الفاضل العبدلي.
كما أن برهان النفاتي أستاذ محاضر بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة ومشرف على نادي الفرائض بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية. كما أنه عضو مؤسس للجمعية التونسية للعلوم الشرعية وعضو مؤسس للجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي.
وألف برهان النفاتي عديد الكتب، أهمها “الاستحسان” و”مسالك العلة و قوادحها”وهي رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة، اختصاص أصول فقه و”مقاصد الأسرة في التشريع الإسلامي” وهي رسالة دكتوراه موحدة.
كما شارك في عديد المحاضرات بمختلف الملتقيات العلمية، منها “السند المالكي في الشعائر التعبدية” و”المصلحة المعتبرة عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور” و “العرف في المذهب المالكي” و “من أصول الفقه إلى علم المقاصد” ببيت الحكمة بمناسبة تكريم الشيخ المرحوم الحبيب بلخوجة و “الزكاة وأثرها في التنمية”بمناسبة انعقاد أول ندوة دولية للزكاة نظمتها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية بتونس
كما كانت له مشاركات عديدة خارج تونس وله مشاركة بإذاعة الزيتونة عند انطلاقتها ، تتمثل في برنامج “ويسألونك” أجاب فيه عن مختلف أسئلة واستفسارات المستمعين
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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