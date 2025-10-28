انتفاع أكثر من 210 امرأة بصفة مباشرة من مشروع "القيادة النسائية التحويلية" لمركز "كوثر"

انتفعت أكثر من 210 امرأة بصفة مباشرة من مشروع "القيادة النسائية التحويلية: من اجل تنمية محلية شاملة" الذي أطلقه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" منذ سنتين بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية، وفق منسقة المشاريع بمركز "كوثر" مريم الجربي.



واوضحت الجربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ورشة اختتامية للمشروع انتظمت بالعاصمة، ان "القيادة النسائية التحويلية: من اجل تنمية محلية شاملة" الممتد من سنة 2023 الى 2025، يشمل تنفيذ ثلاث مبادرات مجتمعية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي، في كل من مدينتي القطار والسند (ولاية قفصة) ومدينة بني عياش (ولاية نابل)، وذلك بهدف تعزيز مشاركة النساء ودعم ادماجهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد المحلي.



وأضافت إن أكثر من 70 إمرأة ضمن كل مجمع من المجمعات الثلاثة استفدن بطريقة مباشرة من دعم قدراتهن ومرافقتهن سواء من حيث مدهن بالتجهيزات اللازمة او من حيث تمتيعهن بدورات تكوينية في مجال عملهن.ويرتكز مجمع مدينة القطار على مشروع لتحويل الفضلات العضوية ومخلفات الواحة إلى سماد طبيعي، فيما يعمل مجمع السند على تحويل وتثمين صوف الخرفان، كما يهدف مجمع بني عياش إلى إعادة رسكلة النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي فضلا عن تكوين شركة تعاونية نسائية تدير هذه الدورة الإنتاجية.وبينت منسقة المشاريع بمركز "كوثر" انه رغم نهاية مشروع "القيادة النسائية الجماعية" فإن مركز "كوثر " حرص على ضمان استدامة هذه المجمعات عبر بناء شركات استراتيجية بينها وبين عدد من الهياكل المحلية والجهوية قادرة على تقديم الدعم لها في عديد المجالات.واشارت، في نفس السياق، إلى أن مركز "كوثر" سيقوم ضمن فعاليات هذه الورشة الختامية بتوقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تلتزم بمقتضاها بدعم النساء العاملات في المجمعات الثلاثة السالف ذكرها.ومن جهتها اعتبرت المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" سكينة بوراوي ان المشروع نجح في تعزيز القيادة الجماعية التحويلية من أجل مشاركة فاعلة لعدد هام من النساء ودعم ادماجهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد المحلي، من خلال تمكينهن من الاستقلال المادي والمساهمة في حماية البيئة ومجابهة التغيرات المناخية.واضافت ان المشروع مكن النساء المستفيدات من أدوات إنتاج جديدة، فضلا عن تجذير الوعي البيئي في المجتمعات المحلية، الأمر الذي ينسجم تماما مع أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ، وفق قولها.ومن جانبها ثمنت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن اسماء الجابري، مشروع " القيادة النسائية الجماعية التحويلية" خاصة وانه يرتكز على الحوكمة المحلية الدامجة للنساء التي تنطوي تحت الرؤية الوطنية وتنسجم مع الإطار الدستوري الوطني الذي يقوم على توظيف جميع الطاقات الوطنية التي تكون فيها المرأة محور الفاعل الاقتصاد و الاجتماعي والسياسي.جدير بالذكر انه تم على هامش الورشة الختامية تنظيم معرض تضمن عددا من منتجات المجمعات المدعومة من مركز " كوثر" تمثلت بالخصوص في مواد غذائية وحلي ومفروشات.