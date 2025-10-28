Babnet   Latest update 21:13 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 21:13
      
تُقام مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية على ثلاث دفعات أيام السبت 1 والأحد 2 والاثنين 3 نوفمبر 2025، وذلك انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30) وفق البرنامج التالي:

السبت 1 نوفمبر 2025


المجموعة الأولى

* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم بعث بوحجلة
* ملعب الشابة: هلال الشابة محيط قرقنة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب نادي حمام الأنف
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين أمل حمام سوسة

المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الدائر: تقدّم ساقية الدائر سبورتينغ المكنين

الأحد 2 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى

* ملعب مقرين: جمعية مقرين الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة
* ملعب مساكن: هلال مساكن سبورتينغ بن عروس

المجموعة الثانية

* ملعب الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية النادي القربي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف جمعية أريانة
* ملعب جلمة: نسر جلمة قوافل قفصة
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين القلعة الرياضية
* ملعب قابس: الملعب القابسي أمل بوشمة
* ملعب الرديف: هلال الرديف أولمبيك سيدي بوزيد

الاثنين 3 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي مكارم المهدية

تنطلق جميع المباريات على الساعة 14:30.


