الإيقاف التحفظي في تونس: خسائر اقتصادية واستنزاف للمال العام.. الحلول

بقلم: ريم بالخذيري



تحوّل قانون الإيقاف التحفظي في تونس وبطاقات الإيداع بالسجن إلى معضلة حقيقية، لا على المستوى العائلي والاجتماعي فحسب، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي من حيث استنزاف المال العام. ويمكن لتنقيح جزئي أو كلي لهذا القانون أن يوفّر للدولة أموالًا إضافية، فضلًا عن مساهمته في الاستقرار العائلي والمجتمعي، مع إمكانية إيجاد بدائل أقل كلفة وأكثر نجاعة.



مقارنات دولية ونماذج ناجحة



حلول اقتصادية مقترحة لتونس



تشير البيانات الرسمية إلى أنّ نحوموقوفون احتياطيًا دون صدور أحكام نهائية، وتُقدّر، ما يعني إنفاق الدولة أكثر منعلى الموقوفين الاحتياطيين، تشمل الغذاء والحراسة والرعاية الصحية، دون أي مردود إصلاحي فعلي.كما أنمن الطاقة الاستيعابية، ما يولّدويزيد من الكلفة الاقتصادية غير المباشرة على الدولة والمجتمع.ولم تعد تكلفة الإيقافات مقتصرة على الموازنة العامة، بل تتعداها لتشمل. فإيقاف رجال الأعمال واحتجازهم احتياطيًا ساهم في، حيث تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير بشكل مباشر عند توقيف صاحب القرار، مما يؤدي إلىخلال فترة الإيقاف.تُظهر تجارب دول مثلأنيمكن أن تقلل العبء المالي على الدولة وتحافظ على النشاط الاقتصادي:يتم التركيز على التحقق الدوري من الضرورة وليس ترك الشخص محتجزًا لفترة طويلة بدون مراجعة. يُسمح للمشتبه به بالمغادرة مقابل، ويبقى طليقًا تحتمعوارتداءفي بعض الحالات.اعتمادخفّض عدد الموقوفين بنسبة 20% خلال خمس سنوات، مع ضمان استمرار النشاط التجاري للأشخاص الموقوفين.آلياتخففت الضغط على السجون بنسبة 30%، مع حماية الاستثمارات والمشاريع الصغيرة.تجربةو"الخدمة لفائدة المصلحة العامة" ساهمت فيدون المساس بالأمن، مع الحفاظ على استمرارية الشركات.مع إمكانية تمديده بقرار قضائي مبرّر فقط.لتسهيل الإفراج المشروط ومراقبة الأشخاص دون توقف أعمالهم التجارية.مثل الخدمة المجتمعية أو الغرامات المالية، خاصة في القضايا التي لا تشكل خطرًا على المجتمع.لتسريع البت في القضايا وتقليل التكاليف المالية والإدارية.ومتابعة احترام الضمانات القانونية لضمان استقرار بيئة الأعمال.إنلم يعد مجرد قضية حقوقية، بل. فكل يوم يقضيه رجل أعمال أو موظف في السجن دون حكمللدولة والشركات، ويُربك مناخ الاستثمار.الانتقال نحوتعتمدليس رفاهية قانونية، بللقد أصبح من الضروري أن تتجه تونس نحوبمختلف أنواعها، يأخذ بعين الاعتباريجب أن يضمن هذا القانون:* وبدائل مثل* والهدف هوالتي تتحملها الدولة يوميًا، وتمكين المواطنين من، ومنح المستثمرينبهذا، يمكن تحقيق، بما يخدم