وزارة الصحة تقدم جملة من الإرشادات لحماية الرضع من التهاب القصيبات الهوائية

دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الأولياء إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الرضع من التهاب القصيبات الهوائية (Bronchiolite)، وهو من الأمراض التنفسية المنتشرة في فصلي الخريف والشتاء.



وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم، أن الوقاية تبدأ من العناية اليومية بالنظافة، مشدّدة على ضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل لمس الرضيع، وبعد تغيير الحفاظة أو إرضاعه، لتفادي نقل العدوى.



كما أوصت بعدم الاقتراب من الرضيع في حال وجود مرض في العائلة، مع تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنب أخذه إلى الأماكن المغلقة والمكتظة مثل الأسواق والمراكز التجارية، خاصة في فترات انتشار نزلات البرد.وشدّدت وزارة الصحة على أهمية عدم مشاركة أغراض الطفل الشخصية مثل المصاصات والقنينات والألعاب مع غيره، وضرورة تهوية الغرفة يوميا لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع الابتعاد التام عن التدخين بجانب الرضع.وأشارت الوزارة إلى أن الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تمثّل أقوى وسيلة لحماية الطفل من الالتهابات، داعية إلى احترام مواعيد التلقيح لما توفره من حماية ضدّ أمراض تُضعف مناعة الأطفال.كما نصحت بتوفير كميات كافية من الحليب والسوائل للرضيع، والاعتناء بنظافة أنفه باستعمال محلول ملحي عند الحاجة، مع ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة صعوبة في التنفس أو تسارع في النفس أو ارتفاع الحرارة.وحذرت الوزارة في بلاغها من استعمال الأدوية أو الأعشاب دون استشارة الطبيب، مشددة على أن الوقاية اليومية البسيطة تبقى أفضل وسيلة لحماية الأطفال من مضاعفات خطيرة قد تستدعي الإقامة بالمستشفى.