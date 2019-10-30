سمير الوافي ينتقد الزبيدي: كيف كان هذا الرجل وزير دفاع...وهو لا يتحكم حتى في لسانه وفي غضبه...!!!؟؟...

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مواقف وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي بسبب انتقاده لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد اقالتهى من منصبه".وقال الوافي ان رجل الدولة الحقيقي لا تذهب بعقله لحظة توتر...ولا تطيح برصانته نوبة غضب...ولا يفتح الصندوق الأسود للدولة في الاعلام...ولا يتحدث عن رئيسه القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو وزير دفاع بتلك الطريقة.وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:" بمجرد إقالته هرع السيد الزبيدي نحو القنوات والإذاعات...بلسان منفلت لا يليق بوزير دفاع لمدة سنوات إستأمنته الدولة على أخطر أسرارها...وأعطته أخطر منصب فيها...ولم تكن المرة الأولى التي يخون فيها سي الزبيدي واجب التحفظ ويخرقه في لحظة توتر...ويكشف أسرارا وتفاصيل لا يجرؤ رجل الدولة على إنتهاكها لأنها أمانة دولة...!!!رجل الدولة لا تذهب بعقله لحظة توتر...ولا تطيح برصانته نوبة غضب...ولا يفتح الصندوق الأسود للدولة في الاعلام...ولا يتحدث عن رئيسه القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو وزير دفاع بتلك الطريقة...حتى لو كان مظلوما فمنصبه يحتم عليه إعلاء واجب التحفظ على كل حقوقه...وهيبة ومصلحة الدولة فوق طموحاته وحساباته ومشاعره الشخصية...رجل الدولة يحترم الدولة...ويعرف أن أسرارها أمانة إلى الأبد...يجب دفنها في مقبرة التحفظ...لأن النهايات أخلاق...ومن كان وزير دفاع لمدة سنوات يجب أن لا يكون غضبه متهورا...وتوتره صبيانيا...لأنه قائد وتحت أمره جيش وأمن قومي لدولة...!لذلك كانت الهيستيريا الاعلامية للسيد الزبيدي خيبة أمل أخرى كبيرة فيه...أنتجت سؤالا كبيرا : كيف كان هذا الرجل وزير دفاع لمدة سنوات...وهو لا يتحكم حتى في لسانه وفي غضبه...!!!؟؟...ولا يلتزم بأخلاقيات المجالس...وقواعد التكتم...وواجب التحفظ...ليس سهلا أن تستحق صفة " رجل دولة "...!