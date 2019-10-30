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سمير الوافي ينتقد الزبيدي: كيف كان هذا الرجل وزير دفاع...وهو لا يتحكم حتى في لسانه وفي غضبه...!!!؟؟...

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مواقف وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي بسبب انتقاده لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد اقالتهى من منصبه".

وقال الوافي ان رجل الدولة الحقيقي لا تذهب بعقله لحظة توتر...ولا تطيح برصانته نوبة غضب...ولا يفتح الصندوق الأسود للدولة في الاعلام...ولا يتحدث عن رئيسه القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو وزير دفاع بتلك الطريقة.


وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" بمجرد إقالته هرع السيد الزبيدي نحو القنوات والإذاعات...بلسان منفلت لا يليق بوزير دفاع لمدة سنوات إستأمنته الدولة على أخطر أسرارها...وأعطته أخطر منصب فيها...ولم تكن المرة الأولى التي يخون فيها سي الزبيدي واجب التحفظ ويخرقه في لحظة توتر...ويكشف أسرارا وتفاصيل لا يجرؤ رجل الدولة على إنتهاكها لأنها أمانة دولة...!!!
رجل الدولة لا تذهب بعقله لحظة توتر...ولا تطيح برصانته نوبة غضب...ولا يفتح الصندوق الأسود للدولة في الاعلام...ولا يتحدث عن رئيسه القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو وزير دفاع بتلك الطريقة...حتى لو كان مظلوما فمنصبه يحتم عليه إعلاء واجب التحفظ على كل حقوقه...وهيبة ومصلحة الدولة فوق طموحاته وحساباته ومشاعره الشخصية...
رجل الدولة يحترم الدولة...ويعرف أن أسرارها أمانة إلى الأبد...يجب دفنها في مقبرة التحفظ...لأن النهايات أخلاق...ومن كان وزير دفاع لمدة سنوات يجب أن لا يكون غضبه متهورا...وتوتره صبيانيا...لأنه قائد وتحت أمره جيش وأمن قومي لدولة...!
لذلك كانت الهيستيريا الاعلامية للسيد الزبيدي خيبة أمل أخرى كبيرة فيه...أنتجت سؤالا كبيرا : كيف كان هذا الرجل وزير دفاع لمدة سنوات...وهو لا يتحكم حتى في لسانه وفي غضبه...!!!؟؟...ولا يلتزم بأخلاقيات المجالس...وقواعد التكتم...وواجب التحفظ...
ليس سهلا أن تستحق صفة " رجل دولة "...!


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191823

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 11h 27m |           
الاعلامي التونسي صالح الازرق
ملاحظة حول اقالة الزبيدي :
انا اعتقد أني متابع جيد لما يحصل في العديد من الدول الغربية بحكم عملي واقامتي في بريطانيا .. عادة عندما يستقيل او يقال وزير ما في هذه الدول الديمقراطية تجده لا يصرح كثيرا ( رغم حرية الاعلام ) ويكتفي بالقول بانه كان يقوم بواجبه تجاه وطنه ويتمنى التوفيق للحكومة ورئيسها ولمن سيخلفه في المنصب ، ولا يدخل ابدا في تفاصيل تعكر اجواء بلاده لانه كان وزيرًا واقسم على خدمة بلاده ..
بالعودة لإقالة الزبيدي وزير الدفاع التونسي أقول ان هذا الوزير اثبت انه ما كان يليق بوزارة الدفاع ، ففي حواره مع سيئة السمعة الحوار التونسي ظل الرجل يتحدث ويشكو ويكشف اسرار اجتماعات ويعيب على الرئيس الجديد ويتهم رئيس الحكومة المنتهية ولايته وينشر الغسيل على الهواء ... !!!! هذا كان وزير دفاع ...؟!!!! كيف نصدق ان هذا الرجل حريص على امن البلاد وهو في سويعات نشر كل الأسرار ولم يتقبل قرارا في حقه من رئيس الدولة ...؟!!!، انا أقول بدون تردد مثل هذا
الوزير الضعيف والبكاي والفضايحي قادر يبيعنا في اول دورة ، والحمد لله انه غادر ...!!!!!
واذا كان في القانون ما يسمح بمحاسبته لتذمره من قرار الإقالة والإشاعة بان البلاد في خطر من مثل هذه القرارات ، فانا أطالبه بمراقبته ومحاسبته فمثله لا أمان له ...
تصريحات هذا الوزير بدون ضوابط ولا احساس بأمن بلاده على الهواء دليل قاطع ان قرار الرئيس كان صائبا جدا ، فتونس تحتاج وزراء اوفياء لها ، وليس فقط باحثين عن راتب ...!!!



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