الداخلية... بــلاغ مروري بسبب تهاطل الأمطار

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم، تدعو إدارة شرطة المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وتوخّي الحذر عند السّياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلّي بالرّصانة والتريّث أثناء السّياقة مع إحترام إشارات الأعوان.وكان المكلف بالإعلام بشركة نقل تونس محمد الشملي أعلن في تصريح لاذاعة موزاييك صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 توقف كلي لحركة الجولان على كافة خطوط شبكة المترو الخفيف بعد أن غمرت مياه الأمطار الشبكة وكذلك للأنفاق. وأشار الشملي إلى أن حركة جولان الحافلات تسير بشكل عادي.