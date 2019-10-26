المحرس :تظاهرة ''نحن ندعم الشهر الوردي'' للتحسيس بمخاطر سرطان الثدي

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - في إطار إحياء فعاليات الشهر العالمي ”أكتوبر الوردي” من أجل التحسيس بمخاطر سرطان الثدي ، نظمت مجموعة ” لمة وهمة” بجهة المحرس تظاهرة ”نحن ندعم الشهر الوردي ” وذلك أيام 24 و 25 و 26 أكتوبر 2019.
وتهدف هذه التظاهرة أساسا في نشر الوعي لمحاربة مرض سرطان الثدي، والتحسيس بضرورة اجراء التقصي الذاتي والكشف المبكر للتصدي له منذ المراحل الأولى لظهوره.
هذا و أحتوي البرنامج في يومه الأول قافلة صحية مجانية بمنطقة السكاينة أمنتها الدكتورة ألفة البدوي حرم علولو، وقد تم في اليوم الثاني، صباحا، تنظيم قافلة صحية مجانية بمنطقة السكاينة امنها الدكتور شبيب شقير، و في المساء، خصص لممارسة الرياضة بالملعب البلدي لإبراز أهمية تعاطي النشاط البدني للتوقي من هذا المرض الخبيث أمنتها المدربة نادية قربع، وفي يوم الإختتام تم إطلاق حملة توعوية تحسيسة بمخاطر سرطان الثدي وذلك بالطريق الرئيسية بمدينة المحرس.
*وائل الرميلي
وتهدف هذه التظاهرة أساسا في نشر الوعي لمحاربة مرض سرطان الثدي، والتحسيس بضرورة اجراء التقصي الذاتي والكشف المبكر للتصدي له منذ المراحل الأولى لظهوره.
هذا و أحتوي البرنامج في يومه الأول قافلة صحية مجانية بمنطقة السكاينة أمنتها الدكتورة ألفة البدوي حرم علولو، وقد تم في اليوم الثاني، صباحا، تنظيم قافلة صحية مجانية بمنطقة السكاينة امنها الدكتور شبيب شقير، و في المساء، خصص لممارسة الرياضة بالملعب البلدي لإبراز أهمية تعاطي النشاط البدني للتوقي من هذا المرض الخبيث أمنتها المدربة نادية قربع، وفي يوم الإختتام تم إطلاق حملة توعوية تحسيسة بمخاطر سرطان الثدي وذلك بالطريق الرئيسية بمدينة المحرس.
*وائل الرميلي
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Par:slimene (Tunisia )
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