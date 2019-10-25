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فيديو اليوم: العبدلي ''يشكّب'' على أمينة سطا بعد نجاح عرضه بالمنستير

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - سخر الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره مساء أمس اثر انتهاء عرض مسرحيته بالمنستير من دعوة مقاطعة حفلاته وذلك على خلفية دعمه للرئيس الحالي قيس سعيد.
وبث العبدلي فيديو لعدد كبير من الحاضرين قائلا " هذه رسالة واضحة من الشعب التونسي بمختلف انتماءاته.

وكانت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بالفايسبوك دعت لمقاطعة عروض مسرحية لطفي العبدلي وذلك على خلفية مواقفه السياسية الصريحة.

الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي، أمينة سطا من جهتها دعت كل مواطني جهة الساحل إلى مقاطعة هذا العرض





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191560

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 08h 00m |           
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