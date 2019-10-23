من بين ضحاياهم امام خمس ..القبض على خلية تكفيرية في جبل الجلود

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - اوقف أول امس اعوان منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود خلية تكفيرية متمركزة بالمنطقة يتمعمها عنصر مفتش عنه في قضايا ذات صبغة ارهابية اقدمت على تكفير أمام خمس بأحد المساجد بالجهة امام جموع المصلين من رواد المسجد ..
وقد كشفت الابحاث معهم انهم كانوا يهرسلون الامام المذكور منذ أن تم تعيينه من طرف وزارة الشؤون الدينية خلفا لسلفه الذي عزل بسبب أفكاره المتطرفة وتحريضه على الجهاد ..
كما تبين من خلال الأبحاث أن تلك المجموعة اجتمعت بأحد المقاهي لتخطط للاعتداء بالعنف على الامام الحالي وهو ما تم بالفعل...
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم ...
وقد كشفت الابحاث معهم انهم كانوا يهرسلون الامام المذكور منذ أن تم تعيينه من طرف وزارة الشؤون الدينية خلفا لسلفه الذي عزل بسبب أفكاره المتطرفة وتحريضه على الجهاد ..
كما تبين من خلال الأبحاث أن تلك المجموعة اجتمعت بأحد المقاهي لتخطط للاعتداء بالعنف على الامام الحالي وهو ما تم بالفعل...
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم ...
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Par:karimyousef (France )
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