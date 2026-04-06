قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 10:36
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد العميد السابق للمحامين والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك إثر الجلسة المنعقدة اليوم، تمهيداً لتحديد موعد الجلسة القادمة.

ومثل شوقي الطبيب بحالة سراح أمام هيئة الدائرة، حيث يواجه تهماً تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس من قبل موظف عمومي، وذلك على خلفية أعمال منسوبة إليه خلال فترة إشرافه على الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد.


وخلال الجلسة، تقدم عدد من المحامين بإعلامات نيابة جديدة في حق المتهم، مطالبين بتأخير النظر في القضية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.


في المقابل، فوضت النيابة العمومية النظر في هذه الطلبات إلى الدائرة المتعهدة، التي قررت بدورها حجز الملف لتحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية.
