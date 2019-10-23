سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار الديمقراطي : أنت نكرة في السياسة وائتلاف الكرامة يشرّفك ويعرّفك

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - اتهم الثلاثاء 22 أكتوبر الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف حزب التيار الديمقراطي بالمراهقة السياسية والتعالي والاحتقار لائتلاف الكرامة.
وخلال استضافته على القناة الوطنية قال مخلوف "استمعت اليوم لقيادي في التيار يقول محلاني على يميني ائتلاف الكرامة وعلى يساري حزب الرحمة".
وتابع مستنكرا "هذا احتقار لاختيار التوانسة واهانة وتعالي علي التوانسة والمحتوى صفر" ووجّه رسالة لحزب التيار الديمقراطي قال فيها "اضبطوا قياداتكم".
وأضاف موجّها كلامه لأحد قيادي التيار "تحكي علي يميني ائتلاف الكرامة، أحنا نشرفوكم ونعرفوكم، تاريخنا نظيف وحاضرنا نظيف وأنت نكرة في السياسة وفي التاريخ" مشيرا إلى أنه غير معروف في الساحة السياسية.
الفيديو: الساعة 1 والدقيقة31
وخلال استضافته على القناة الوطنية قال مخلوف "استمعت اليوم لقيادي في التيار يقول محلاني على يميني ائتلاف الكرامة وعلى يساري حزب الرحمة".
وتابع مستنكرا "هذا احتقار لاختيار التوانسة واهانة وتعالي علي التوانسة والمحتوى صفر" ووجّه رسالة لحزب التيار الديمقراطي قال فيها "اضبطوا قياداتكم".
وأضاف موجّها كلامه لأحد قيادي التيار "تحكي علي يميني ائتلاف الكرامة، أحنا نشرفوكم ونعرفوكم، تاريخنا نظيف وحاضرنا نظيف وأنت نكرة في السياسة وفي التاريخ" مشيرا إلى أنه غير معروف في الساحة السياسية.
الفيديو: الساعة 1 والدقيقة31
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Par:aziz75 (France )
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