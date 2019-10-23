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سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار الديمقراطي : أنت نكرة في السياسة وائتلاف الكرامة يشرّفك ويعرّفك

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - اتهم الثلاثاء 22 أكتوبر الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف حزب التيار الديمقراطي بالمراهقة السياسية والتعالي والاحتقار لائتلاف الكرامة.

وخلال استضافته على القناة الوطنية قال مخلوف "استمعت اليوم لقيادي في التيار يقول محلاني على يميني ائتلاف الكرامة وعلى يساري حزب الرحمة".


وتابع مستنكرا "هذا احتقار لاختيار التوانسة واهانة وتعالي علي التوانسة والمحتوى صفر" ووجّه رسالة لحزب التيار الديمقراطي قال فيها "اضبطوا قياداتكم".

وأضاف موجّها كلامه لأحد قيادي التيار "تحكي علي يميني ائتلاف الكرامة، أحنا نشرفوكم ونعرفوكم، تاريخنا نظيف وحاضرنا نظيف وأنت نكرة في السياسة وفي التاريخ" مشيرا إلى أنه غير معروف في الساحة السياسية.

الفيديو: الساعة 1 والدقيقة31


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191434

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 09h 04m |           
سي عياري تحب سياسيين كيف يأكل كف على الخد الايمن يعطي الخد الايسر باش ياكل الكف الآخر ويمشي فرحا مسرورا كيف ما عودتنا النهضة؟؟ هاويني توا النهضة تعاني توا من تبعات ألإنبطاح إلٌِي عاشاتا السنوات الفارطة، أما إئتلاف الكرامة صحة ليه يخلص كاش بالحاضر وبالفاضل

Barhoum  (Tunisia)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 09h 02m |           
أحسنت سيف الدين لقد وضعتهم في حجمهم الحقيقي ... كلاب اليسار الذين تسللو الى التيار الديموقراطي لا يشرفنا التحالف معهم

Portugal  (United States)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 09h 02m |           
سلمني نظيف أسلمك نظيف
لغة محلاني وعلى يميني الإتلاف...
هي اول حفرة بالبالة في المستنقع الذي سيستثمر فيه "العدو"

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 23 Octobre 2019 à 08h 43m |           
الطريف أن الأحزاب المناكفة للنهضة تعودت ب - ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) سورة فصلت -لكن فريق مخلوف وضع حدا لذلك .



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