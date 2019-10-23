عبد اللطيف العلوي: الشعب اعطى كل حزب حجمه وعصر الطلعات والعرافة الدستورية انتهى

Mercredi 23 Octobre 2019



باب نات

- قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل ان الشعب التونسي منح احجاما للاحزاب السياسية متابعا " تشكيل الحكومة يكون على هذا الاساس".واضاف العلوي " هنالك من يريد التفصي من مسؤولية الحكم وذلك حتى لا يحاسب في السنوات المقبلة متابعا " لا يجب ان ننظر للمرحلة الحالية كما نظرنا لمرحلة 2011 و 2012.وتابع عبد اللطيف العلوي " اليوم الشعب اعطى كل حزب حجمه وعصر الطلعات والخزعبلات انتهى كما ان عصر التلفيق والدقازة والعرافة الدستورية انتهى".واضاف العلوي "ليس من المقبول ابدا ان يتم اللجوء الى منظمات وطنية وهيئات وخبراء يتضح فيما بعد انهم غير محايدين ويتبعون جهات معينة".