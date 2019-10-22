التلفزة التونسية : مواكبة مباشرة لتفاصيل تسلم الرئيس لمهامه

Mardi 22 Octobre 2019



باب نات

- ستؤمن التلفزة الوطنية التونسية صباح الأربعاء تغطية مباشرة لكل تفاصيل مراسم تسليم السلطة إلى الرئيس النتخب الجديد قيس سعيد ، من مجلس نواب الشعب إلى قصر قرطاج .فضاء تلفزيوني مفتوح ينطلق بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتواصل إلى الواحدة ظهرا من خلال الإستضافات والحوارات من المختصين والخبراء ورجال السياسة .