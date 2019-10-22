عبد السلام السعيداني لناصر البدوي: مواقفك ما فيهاش رجوليّة ونعرفوك شنوة كنت تعمل في المنتخب

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - نشبت الاثنين 21 أكتوبر مشادة كلامية حادة بين رئيس النادي الرياضي البنزرتي وكرونيكور برنامج التاسعة سبور على قناة التاسعة ناصر البدوي.
وفي أول مداخلة له هاجم السعيداني ناصر البدوي قائلا "أنا منذ سنة اعتذرت منك آما أنت رغم ذلك زدت على قدّام وكل ما تحكي عليّ تهيج وتميج".
وتابع قائلا "أنا كنت نتصوّر الي أحنا بش نكونو رجال ووقت يتذكر اسمي قدّام ناصر البدوي يتذكّر الي أنا أعتذرت منّو" واستدرك قائلا "لكن ثمة عباد في تونس تنعدم عندها الرجولة".
وقاطع البدوي السعيداني قائلا "أنا ما نسمحلكش وأنت لست مؤهلا لتوزيع الرجولة" وردّ السعيداني "أنا مؤهّل وأنا نحكي عالمواقف وكان نحكيو عالرجولية هاو شكري الواعر بحذانا يعرفك شنوة كنت تعمل في المنتخب الوطني".
وفي أول مداخلة له هاجم السعيداني ناصر البدوي قائلا "أنا منذ سنة اعتذرت منك آما أنت رغم ذلك زدت على قدّام وكل ما تحكي عليّ تهيج وتميج".
وتابع قائلا "أنا كنت نتصوّر الي أحنا بش نكونو رجال ووقت يتذكر اسمي قدّام ناصر البدوي يتذكّر الي أنا أعتذرت منّو" واستدرك قائلا "لكن ثمة عباد في تونس تنعدم عندها الرجولة".
وقاطع البدوي السعيداني قائلا "أنا ما نسمحلكش وأنت لست مؤهلا لتوزيع الرجولة" وردّ السعيداني "أنا مؤهّل وأنا نحكي عالمواقف وكان نحكيو عالرجولية هاو شكري الواعر بحذانا يعرفك شنوة كنت تعمل في المنتخب الوطني".
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Par:belfahem ( )
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