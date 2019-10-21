رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري يستعيد مقعده في البرلمان

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- كشف الاثنين 21 أكتوبر القاضي والقيادي بحركة تحيا تونس كريم الهلالي أن الدائرة الاستئنافية الثامنة بالمحكمة الإدارية رفضت قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بإسقاط قائمة حزب الرحمة ببن عروس.واستعاد بذلك رئيس الحزب سعيد الجزيري مقعده في البرلمان الجديد بعد أن سحبته منه هيئة الانتخابات بسبب الاشهار السياسي.يذكر أن حزب الرحمة فاز في الانتخابات التشريعية ب4 مقاعد في دوائر منوبة، أريانة، تونس 1 وبن عروس قبل أن يتم اسقاط نتائج قائمة الحزب بدائرة بن عروس .