رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري يستعيد مقعده في البرلمان

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - كشف الاثنين 21 أكتوبر القاضي والقيادي بحركة تحيا تونس كريم الهلالي أن الدائرة الاستئنافية الثامنة بالمحكمة الإدارية رفضت قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بإسقاط قائمة حزب الرحمة ببن عروس.
واستعاد بذلك رئيس الحزب سعيد الجزيري مقعده في البرلمان الجديد بعد أن سحبته منه هيئة الانتخابات بسبب الاشهار السياسي.
يذكر أن حزب الرحمة فاز في الانتخابات التشريعية ب4 مقاعد في دوائر منوبة، أريانة، تونس 1 وبن عروس قبل أن يتم اسقاط نتائج قائمة الحزب بدائرة بن عروس .
واستعاد بذلك رئيس الحزب سعيد الجزيري مقعده في البرلمان الجديد بعد أن سحبته منه هيئة الانتخابات بسبب الاشهار السياسي.
يذكر أن حزب الرحمة فاز في الانتخابات التشريعية ب4 مقاعد في دوائر منوبة، أريانة، تونس 1 وبن عروس قبل أن يتم اسقاط نتائج قائمة الحزب بدائرة بن عروس .
2 de 2 commentaires pour l'article 191349
En continu
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
- Hier 20:55 حملة نظافة كبرى في عدد من المدن التونسية
- Hier 20:52 وسام الشّرف لخير خلف
- Hier 20:25 ورقة لبنانية.. ورقة تونسية
- Hier 18:49 قدم: الدحيل يستعيد القمة القطرية من الريان
- Hier 14:09 سليانة: انطلاق أشغال المسبح البلدي المغطى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:04
|17:37
|15:10
|12:11
|06:32
|05:05
|
29°
|33°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|33°-21
|28°-21
|28°-22
|23°-19
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(281 546) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 741) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 698) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 415) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 653) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 92 256) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 720) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 543) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 87 056) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 85 340) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 495) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 591) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 209) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 66 189) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 547) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 974) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 193) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 117) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 240) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 878) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري يستعيد مقعده في البرلمان