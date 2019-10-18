عصام الشابي: السيستام بدأ محاسبة الرئيس قبل تسلم مهامه

Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- انتقد عصام الشابي الحملة التي يقودها أعوان السيستام ضد قيس سعيد حيث انطلقوا في محاسبته و وضعوه موضع المتهم في حين ان الدول الديمقراطية تمنح الحاكم الجديد فترة سماحة لتركيز اركان حكمه و تنفيذ برنامجه ثم تبدا محاسبته بعد مائة يوم ،، أما هؤلاء فلم يمنحوه حتى مائة ساعة .في كل الدول الديمقراطية يمنح الحاكم الجديد فترة سماحة بمائة يوم بعد تسلمه السلطة كفترة ضرورية لتركيز اركان حكمه و البدء في تنفيذ برنامجه ...اما في تونس و قبل حتى اداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية و تسلمه للسلطة فقد وضعه السيستام في موضع المتهم الى أن يثبت براءته وراح يطلب بمناسبة و بدونها من السيد قيس سعيد اتخاذ مواقف و التعاطي مع الاحداث دون مهلة المائة يوم أو حتى المائة ساعة.