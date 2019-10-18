عصام الشابي: السيستام بدأ محاسبة الرئيس قبل تسلم مهامه

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - انتقد عصام الشابي الحملة التي يقودها أعوان السيستام ضد قيس سعيد حيث انطلقوا في محاسبته و وضعوه موضع المتهم في حين ان الدول الديمقراطية تمنح الحاكم الجديد فترة سماحة لتركيز اركان حكمه و تنفيذ برنامجه ثم تبدا محاسبته بعد مائة يوم ،، أما هؤلاء فلم يمنحوه حتى مائة ساعة .
و كتب عصام الشابي على صفحته في الفيسبوك :
في كل الدول الديمقراطية يمنح الحاكم الجديد فترة سماحة بمائة يوم بعد تسلمه السلطة كفترة ضرورية لتركيز اركان حكمه و البدء في تنفيذ برنامجه ...
اما في تونس و قبل حتى اداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية و تسلمه للسلطة فقد وضعه السيستام في موضع المتهم الى أن يثبت براءته وراح يطلب بمناسبة و بدونها من السيد قيس سعيد اتخاذ مواقف و التعاطي مع الاحداث دون مهلة المائة يوم أو حتى المائة ساعة.
و كتب عصام الشابي على صفحته في الفيسبوك :
في كل الدول الديمقراطية يمنح الحاكم الجديد فترة سماحة بمائة يوم بعد تسلمه السلطة كفترة ضرورية لتركيز اركان حكمه و البدء في تنفيذ برنامجه ...
اما في تونس و قبل حتى اداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية و تسلمه للسلطة فقد وضعه السيستام في موضع المتهم الى أن يثبت براءته وراح يطلب بمناسبة و بدونها من السيد قيس سعيد اتخاذ مواقف و التعاطي مع الاحداث دون مهلة المائة يوم أو حتى المائة ساعة.
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Par:essoltan (France )
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