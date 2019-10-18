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بعد تصريحاته حول تونس: رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي ترد على وزير الخارجية البحريني

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - قالت لطيفة حباشي رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي ان الانتخابات الاخيرة التي جرت في تونس سواء منها التشريعية او الرئاسية اظهرت ان ارادة الشعب التونسي هي المحددة وحدها لمصيره السياسي و الاقتصادي و بالتالي فهي فوق كل الارادات .

و قالت الحباشي في تصريح صحفي وردا على ما جاء على لسان وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد ال خليفة و الذي اتهم فيه قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية ” ان سياسة تونس تعتمد على عدم التدخل في شؤون الغير و بالتالي لن تسمح لآي كان ان يتدخل في شؤونها و تأكدت هذه السياسة اكثر فأكثر ما بعد الانتخابات الاخيرة التي عاشتها بلادنا و ان هناك رئيسا جديدا للجمهورية التونسية سيؤدي اليمين الدستورية يوم الاربعاء القادم اي 21 اكتوبر 2019 و سينطلق بتعيين وزير جديد لخارجية نتمنى ان يكون من العائلة الدبلوماسية و من كفاءاتها.”


و اضافت الحباشي “و نحن في مجلس نواب الشعب مطلوب منا ان نغير من نظرة الدبلوماسية البرلمانية حتى يكون لها دورا فاعلا في المساعدة على جلب الاستثمارات و خاصة تسويق صورة تونس كبلد ديمقراطي عاش و لا يزال ثورة الحرية و الكرامة.”

و تابعت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب تقول “نحن مع كل الدول التي تلتقي معنا على قاعدة الديمقراطية و التي تحترم ثورة شعبنا و نمد ايدينا لها للتعاون على هذه القاعدة و لنا في هذا المجال امثلة عديدة من هذه الدول التي احترمت ثورتنا و لعل في مقدمتها دولة قطر االتي كانت سندا للشعب التونسي في مراحل ثورته و قدمت له دعمها الاقتصادي دون تدخل في مسيرته او اختياراته او توجهاته .”

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191228

Essoltan  (France)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 19h 08m |           
Monsieur El Behrini ( l'amoureux d'Israël ) cette fois-ci on fait comme on n'a rien entendu MAIS la prochaine fois à la moindre ingérence vous serez couvert de petits mots mignons . faites gaffe ...

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 18h 57m |           
بول البعير دوبل زيرو المطبعين مع الصهيونية لستم أهلا بأن تصرحوا بهكذا تصريح



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