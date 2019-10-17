صفاقس: اطلاق حملة سيب شفيق جراية

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- قام مقربون من رجل الاعمال المسجون شفيق جراية باطلاق حملة فابسبوكية وعلى الارض لاطلاق سراح رجل الاعمال.وحملت هذه الحملة شعار " سيب شفيق" وتم تداولها في المقاهي والمطاعم.ويحاكم رجل الاعمال جراية في قضايا فساد.وكان فيصل الجدلاوي، محامي رجل الأعمال شفيق الجراية، الموقوف منذ شهر ماي 2017، صرح أول شهر أكتوبر إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرّرت، حفظ قضية موكله، المتهم فيها، رفقة أشخاص آخرين، بالتآمر على أمن الدولة .وأوضح الجدلاوي أن الأبحاث في هذه القضية، التي انطلقت منذ شهر ماي 2017، شملت موكله شفيق الجراية ومتهمين آخرين.ولم يكشف المحامي عن تفاصيل قرار حفظ النيابة العمومية للقضية واكتفى بالقول إن موكله هو في حالة سراح في هذه القضية، لكنه لا يزال موقوفا على ذمة قضية أخرى هي حاليا من أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي رفقة متهمين آخرين بعضهم في حالة إيقاف وآخرين في حالة سراح. وأضاف في هذا الخصوص أنه سيتم النظر في هذه القضية يوم 21 اكتوبر الجاري.يذكر أنه تم يوم 24 ماي 2017، القبض على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق بـ"الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، تفيد بانخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة".وتمّ في إطار القضية نفسها، إصدار بطاقة جلب في حق وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بعد الإستماع له كشاهد، في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها الجراية وأشخاص آخرون.