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سيدي حسين : الدولة تسترجع مساحة 75 هك من أراضيها المستولى عليها

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - تواصلا مع النسق الحثيث لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتونس أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2019 عقارين دوليين فلاحيين الأول يمسح 74 هك 28 ار 73 ص يقع بمنطقة العطار معتمدية سيدي حسين السيجومي و الثاني يمسح 4938 م م يقع بمنطقة بيرين من معتمدية سيدي حسين السيجومي . وتمّ استغلال العقارين من قبل الغير بدون صفة قانونية.




و وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة, تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة و قرار اسقاط حق صادر عن وزيري الفلاحة والموارد المائيـــــة و الصيد البحري و أملاك الدولة و الشؤون العقارية بحضور السلط الجهوية والمحلية و الأمنيــــة و ممثلي الادارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتونس و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، وذلك في انتظار إعادة التوظيف لاحقا بما يخدم المصلحة العامة و يدفع بالعجلة التنموية بالجهة.

  
  
     
  
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