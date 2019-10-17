Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Saal Feya  

المزوغي: بافون شخصية مجهولة... والنهضة كي برشلونة في السياسة تكور ضد برج العامري

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - قال الناشط السياسي عبد العزيز المزوغي في حوار عبر قناة تونسنا ان قانون الفواضل هو سبب المشكلة السياسية التي تعيشها تونس.

واضاف المزوغي " القانون الانتخابي جعل النهضة دائما في المقدمة ودائما تحقق انتصارات بسبب الفواضل الانتخابية متابعا " النهضة كي برشلونة تلعب ضد اتحاد برج العامري او اتحاد المرناقية.


وتابع عبد العزيز المزوغي " للاسف الشديد قيادات في الجبهة الشعبية ومن اليسار وافق على قانون الفواضل الانتخابية بعد الثورة رغم رفضي لها تماما.
وشكك المزوغي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا "بان رئيس الهيئة بافون شخصية غير معروفة لدينا...".

  
  
     
  
rtt-f0d55dda20638cdb102fea74a69c4ca8-2019-10-17 08:02:42






2 de 2 commentaires pour l'article 191118

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 08h 35m |           
رجع ها الحمار ووجه البومة

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 08h 11m |           
بكل بساطة أحمق : لو يتغير القانون ليصبح مثل القانون الأمريكي مثلا : لن تجد غير النهضة في الأغلبية المطلقة، و يرتاح الشعب من هذا التشرذم... إذن فالإسلاميون أول المتضررين من هذه الصيغة لقانون الانتخابات.



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 17 أكتوبر 2019 | 18 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
20°
 28° % 77 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.904 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
28°-1928°-1931°-2032°-2230°-21
  • Avoirs en devises
    18522,5

  • (16 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14076 DT        1$ =2,84677 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 oct)   1212,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571299412|191118 3711|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires