المزوغي: بافون شخصية مجهولة... والنهضة كي برشلونة في السياسة تكور ضد برج العامري

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي عبد العزيز المزوغي في حوار عبر قناة تونسنا ان قانون الفواضل هو سبب المشكلة السياسية التي تعيشها تونس.واضاف المزوغي " القانون الانتخابي جعل النهضة دائما في المقدمة ودائما تحقق انتصارات بسبب الفواضل الانتخابية متابعا " النهضة كي برشلونة تلعب ضد اتحاد برج العامري او اتحاد المرناقية.وتابع عبد العزيز المزوغي " للاسف الشديد قيادات في الجبهة الشعبية ومن اليسار وافق على قانون الفواضل الانتخابية بعد الثورة رغم رفضي لها تماما.وشكك المزوغي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا "بان رئيس الهيئة بافون شخصية غير معروفة لدينا...".