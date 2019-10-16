القرقوري: الاعلام العربي يبكي من الفرحة .. والإعلام التونسي يبكي من ''القهرة''

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - قارن الياس القرقوري مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبث على قناة الزيتونة بين الاعلام العربي والاعلام الوطني في طريقة تناول الانتخابات الرئاسية.
وقال القرقوري "في الوقت الذي يبدي الاعلام العربي عن فرحته واعجابه بالتونسيين لكن " اعلام النديب ما قصرشي" حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة.
واضاف القرقوري "كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات واصبح ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة وهذا امر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.
وقال القرقوري "في الوقت الذي يبدي الاعلام العربي عن فرحته واعجابه بالتونسيين لكن " اعلام النديب ما قصرشي" حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة.
واضاف القرقوري "كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات واصبح ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة وهذا امر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.
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Par:kerker (France )
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