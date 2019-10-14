الناصر يشرف على اجتماع مجلس الوزراء مخصص لمشروع ميزانية الدولة

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء المخصص لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.وأكد رئيس الجمهورية أن اجتماع مجلس الوزراء ينعقد في فترة هامة بعد إتمام المسار الانتخابي وإفرازه لقيادة جديدة على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, توجه رئيس الدولة محمد الناصر بالتهنئة للأستاذ قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية ولكل النواب الجدد بنيلهم ثقة الشعب، معربا عن تقديره العميق لكل التونسيات والتونسيين الذين أثبتوا مرة أخرى تمسكهم بالخيار الديمقراطي وممارسة حقهم بكل حرية في تفويض السلطة لمن سيمثلهم.وجدد رئيس الجمهورية عبارات الامتنان لكل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية مثمنا دورها في حسن تنظيم وضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصا بالذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسات الحكومية وقوات الأمن والجيش والهيئات المختصة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني بتونس والمراقبين الدوليين.ودعا رئيس الدولة الأحزاب ومجلس نواب الشعب المنتخب إلى الإسراع بتكوين حكومة جديدة، مشددا على أن إشرافه اليوم على اجتماع مجلس الوزراء تأكيد على استمرارية الدولة ومواصلتها الاضطلاع بوظائفها الأساسية من تحقيق للأمن وتوفير للخدمات الأساسية وسهر على تطبيق القانون والوفاء بالالتزامات الدولية.