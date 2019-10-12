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الرئاسية: اتحاد شغل ينفي سحب ملاحظيه

Samedi 12 Octobre 2019

Samedi 12 Octobre 2019
أكّد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي في تدوينة على فايسبوك تواصل عمل اللجان الجهوية النقابية والملاحظين التابعين للاتحاد في ما يتعلق بمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني نافيا ما تمّ تداولُه من أخبار مفادها سحب اتحاد الشغل لملاحظيه.



  
  
     
  
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