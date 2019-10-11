الاعلامي والنقابي محمد اليوسفي: أفضّل معارضة قيس سعيد في السنوات القادمة على نبيل القروي

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- نشر عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالحريات الصحفية محمد اليوسفي مساء اليوم الجمعة تدوينة مثيرة للجدل أورد فيها ما يلي :" بكل وضوحصحفي حر ومستقل وفوق كل الاحزاب والايديولوجيات والشخصيات السياسية وافتخر بذلك ولكن ما يسميه البعض بالحياد الذي لا معنى له في اللحظات الانعطافية التاريخية لا يمنعني من القول بلا مواربة او تردد بأني أفضل معارضة قيس سعيد في السنوات القادمة وهو في منصب رئيس الجمهورية على أن أعارض نبيل القروي الذي لا يمكن باي حال من الأحوال ان يؤتمن على حرية التعبير والصحافة.سنظل دائما نمثل سلطة مضادة قائمة الذات مهما كانت هوية الرئيس الذي سيختاره الشعب التونسي.هذا الموقف شخصي جدا وهو يمثلني كمواطن ونقابي يتمتع بجميع الحقوق المدنية و الدستورية قبل أن أكون صحفيا."