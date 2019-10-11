بمناسبة انتهاء مهامه بتونس..الناصر يمنح السفير الجزائري الصنف الأوّل من وسام الجمهورية

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج عبد القادر حجّار سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة انتهاء مهامه.وتولّى رئيس الجمهورية منح السفير الجزائري الصنف الأوّل من وسام الجمهورية تقديرا لما قام به من عمل دعما لأواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.