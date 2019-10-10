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المكي لخبير اقتصادي... انت لست محايدا

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - وصف القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على القناة الوطنية احد الضيوف من الخبراء الاقتصاديين بانه ليس خبيرا وليس محايدا.
وأضاف عبد اللطيف المكي " كيف لخبير ان يتحدث عن وجود تعويضات والحال انه لم يتم صرف ولا مليم لشخص سواء كان يساري او يميني او من النقابيين. وتابع المكي "قطر دفعت 30 مليار لعلاج بعض جرحى الثورة التونسية ويكفي من الاكاذيب والاشاعات المغرضة.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190724

Tfouhrcd  (Finland)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 11h 18m |           
حتى مقدم البرنامج هو معروف غير محايد مثله مثل البعض من زملائه

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 10h 44m |           
من المفروض استضافته كطرف سياسي وليس كخبير

Portugal  (Portugal)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 10h 43m |           
هذا ما نريد
ومنذ البداية
وجب على النهضة التصدي لهؤلاءالاوغاد الذين يسممون المشهد السياسي الاجتماعي والسلمي
كما وجب على النهضة احداث موقع تذكر فيه كل تحرّكاتها وأشغالها ونتائجها بصفة دورية



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