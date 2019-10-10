Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - وصف القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على القناة الوطنية احد الضيوف من الخبراء الاقتصاديين بانه ليس خبيرا وليس محايدا.
وأضاف عبد اللطيف المكي " كيف لخبير ان يتحدث عن وجود تعويضات والحال انه لم يتم صرف ولا مليم لشخص سواء كان يساري او يميني او من النقابيين. وتابع المكي "قطر دفعت 30 مليار لعلاج بعض جرحى الثورة التونسية ويكفي من الاكاذيب والاشاعات المغرضة.
وأضاف عبد اللطيف المكي " كيف لخبير ان يتحدث عن وجود تعويضات والحال انه لم يتم صرف ولا مليم لشخص سواء كان يساري او يميني او من النقابيين. وتابع المكي "قطر دفعت 30 مليار لعلاج بعض جرحى الثورة التونسية ويكفي من الاكاذيب والاشاعات المغرضة.
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Par:tfouhrcd (Finland )
Sur: المكي لخبير اقتصادي... انت لست محايدا