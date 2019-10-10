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مورو على الجزيرة : التفاوض مع قلب تونس ممكن والحوار سيأتي بنا إلى تقارب مع التيار وحركة الشعب وغيرهم

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - قال الأربعاء 9 أكتوبر، القيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو إن على الفائزين في الانتخابات التشريعية تغليب المصلحة الوطنية والتعالي عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وأكّد في حوار لقناة الجزيرة على ضرورة نجاح الأطراف الفائزة في الانتخابات في تقريب وجهات النظر فيما بينهم معتبرا أنه لا وجود لأي عائق يمنع هذا التقارب.
وأفاد في هذا السياق وعلى عكس تصريحات قيادات النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي، بأنه حتى تفاوض النهضة مع قلب تونس أمر وارد.
وبخصوص التيار الديمقراطي وحركة الشعب قال مورو "الحوار سيأتي بنا إلى تقارب معهم ومع آخرين وذلك حرصا على الانتقال الديمقراطي وحتى لا نضطر الي اجراء انتخابات سابقة لأوانها".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190720

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 10h 47m |           
الذين صوتوا لقلب تونس هم ايضا مواطنون لا يقلون تونسة عن الاخرين.و كلام مورو فيه كثير من الحكمةيكفي من الصراعات و الانتحار.لانه هدر للطاقة و مضيعة للوقت.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 10h 26m |           
التونسيون ينتظرون شيءا واحدا هو تحسين وضعيتهم الاجتماعية.الحل الأفضل هو أن الجميع يعمل معا على انجاز ما ينتظره التوانسة. نواب قلب تونس لا يقلون شرعية عن النواب الاخرين.فكلهم منتخبون.



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