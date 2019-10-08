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سليانة : كهل يطلق النار على امرأة وسط المدينة

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
اطلق ظهر اليوم كهل النار على امرأة وسط مدينة سليانة حيث تدخلت الوحدات الامنية لايقاف الجاني ونقل المصابة على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بسليانة ولاتزال اسباب الحادثة مجهولة .
المصدر موزاييك


  
  
     
  
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