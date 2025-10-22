Babnet   Latest update 17:35 Tunis

برنامج تطويري جديد بحقل البرمة: الشركة الإيطالية التونسية تستعد لحفر 10 آبار لتعزيز الإنتاج الطاقي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/borma.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 16:04
      
كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (سيتاب) بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030 ويهدف إلى تقليص العجز الطاقي.

ويتضمن المشروع حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025 و2026، وفق مراسلة الوزارة في ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بمجلس نواب الشعب حول وضعية الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.



وسيتاب هي منشأة ذات مساهمة عمومية لا تخضع لإجراءات الصفقات العمومية بل تعتمد على إجراءات صفقات مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة فتح العروض الفنية والمالية ولجنة الصفقات تتضمنان ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة.

وحول تراجع إنتاج حقل البرمة أوضحت الوزارة أنه يعود إلى الانخفاض الطبيعي للإنتاج بنسبة تقدر بـ 8 بالمائة سنويا إضافة إلى عوامل أخرى منها غياب عقود توريد معدات ضرورية في بعض الفترات، وصعوبات في صيانة آلة الحفر نتيجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة مما أدى إلى عزوف بعض المزودين عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات.

ورغم هذه الصعوبات، شهد إنتاج حقل البرمة نهاية مارس 2025 تحسنا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يعكس مجهودات الشركة في رفع الإنتاج، وفق الوزارة.


الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
