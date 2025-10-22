لجنة المالية والميزانية تفتتح مناقشات قانون المالية لسنة 2026 وتطالب الحكومة بتوضيحات جوهرية

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، جلسة تمهيدية خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، ونائب الرئيس عصام شوشان، والمقرر محمد بن حسين، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب الآخرين.



تداول حول الإجراءات الشكلية



انتقادات لضعف الانسجام بين الأهداف والإجراءات



مطالبة بتقييم قانون المالية لسنة 2025



دعوة لتعزيز الدور التشريعي والاستماع للمتدخلين



مراسلة وزارة المالية



افتُتحت الجلسة بالنظر في المسائل الإجرائية المتعلقة بإحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي على اللجنة، إضافة إلى تنظيم توزيع المهام بين اللجان المختصة، طبقًا للنظام الداخلي للمجلس.عبّر النواب عن تحفظاتهم على محتوى مشروع قانون المالية المقترح، معتبرين أن الإجراءات المضمّنة به لا تعكس فعليًا الأهداف المُعلنة، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. كما تساءلوا عن غياب مذكرة شروح الأسباب المرافقة للفصول، والتي تُعد أداة أساسية لفهم خلفية الإجراءات وأهدافها، خلافًا لما جرت عليه العادة في القوانين السابقة.وأكد النواب ضرورة مدّ اللجنة بتقرير تقييم شامل لمدى نجاعة الإجراءات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025، مع بيان أسباب عدم تنفيذ عدد من الفصول والأوامر التطبيقية، بما يسمح بتلافي النقائص وضبط أولويات أكثر واقعية للسنة المالية 2026.وشدد أعضاء اللجنة على أهمية اضطلاع البرلمان بدوره التشريعي من خلال تقديم مقترحات جدية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية ودفع النمو الاقتصادي. كما دعوا إلى تكثيف جلسات الاستماع إلى الخبراء والمهنيين وممثلي القطاعات، من أجل توحيد الرؤى وترشيد المقترحات بما ينسجم مع أحكام الدستور والمنظومة القانونية.واختُتمت الجلسة باتخاذ قرار توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة المالية، لدعوتها إلى تقديم شروح الأسباب الخاصة بكل إجراء وارد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتوضيح مردوديته المرتقبة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى بيان أسباب التعثر في تطبيق بعض أحكام قانون المالية لسنة 2025.