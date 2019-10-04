Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - تزامنا مع الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي ، تطلق مؤسسات الإعلام العمومي لأول مرة في تونس منصة خاصة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المدوّنات على شبكة الواب.
ويكون الانطلاق الرسمي يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 يوم الإقتراع للانتخابات التشريعية من خلال الموقع :
tunisiacheknews.com
أو موقع :
factchecking.watania1.tn
والصفحة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك": tunisiachecknews
آلياتان تضعهما مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء على ذمة الصحفيين والعموم للتصدي لتفشّي الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تضلّل الرأي العام وتؤثر على المسار الانتخابي وقد تخلق بلبلة لدى عموم الجمهور.
ويندرج هذا المشروع في إطار مبادرة من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز جينيف للحوكمة في قطاع الأمن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويكون الانطلاق الرسمي يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 يوم الإقتراع للانتخابات التشريعية من خلال الموقع :
tunisiacheknews.com
أو موقع :
factchecking.watania1.tn
والصفحة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك": tunisiachecknews
آلياتان تضعهما مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء على ذمة الصحفيين والعموم للتصدي لتفشّي الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تضلّل الرأي العام وتؤثر على المسار الانتخابي وقد تخلق بلبلة لدى عموم الجمهور.
ويندرج هذا المشروع في إطار مبادرة من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز جينيف للحوكمة في قطاع الأمن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
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Par:Humanoid (Japan )
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