Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

لأول مرة في تونس: منصة خاصة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - تزامنا مع الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي ، تطلق مؤسسات الإعلام العمومي لأول مرة في تونس منصة خاصة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المدوّنات على شبكة الواب.

ويكون الانطلاق الرسمي يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 يوم الإقتراع للانتخابات التشريعية من خلال الموقع :


tunisiacheknews.com

أو موقع :

factchecking.watania1.tn

والصفحة الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك": tunisiachecknews


آلياتان تضعهما مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء على ذمة الصحفيين والعموم للتصدي لتفشّي الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تضلّل الرأي العام وتؤثر على المسار الانتخابي وقد تخلق بلبلة لدى عموم الجمهور.

ويندرج هذا المشروع في إطار مبادرة من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز جينيف للحوكمة في قطاع الأمن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

  
  
     
  
rtt-9579a34817601e2ef09e35ea9e1124b2-2019-10-04 10:36:10






0 de 0 commentaires pour l'article 190396



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 04 أكتوبر 2019 | 5 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:01 15:27 12:15 06:17 04:51
25°
 26° % 41 :الرطــوبة
تونــس 19°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1928°-1826°-2023°-1623°-18
  • Avoirs en devises
    17796,0

  • (3 oct)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,13070 DT        1$ =2,86775 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct)   128,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570183576|190396 1997|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires