شملت الابحاث فيها علي السىرياطي واحمد فريعة وكوادر أمنية ..هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في ملف احداث الثورة بالكرم الغربي..

Jeudi 03 Octobre 2019



باب نات

طلب اصدار بطاقات جلب في حق بعض الاطارات الأمنية ..

- باشرت اليوم الخمس دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في ملف احداث الثورة بالكرم الغربي وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر سوى علي السىرياطي مدير الامن الرئاسي الذي فضل البقاء في الخلوة وطلب التأخير لحضور محاميه..كما مثل عون امن متهم وطلب ايضا التاخير لانابة محامي ...ولم يحضر جلسة المحاكمة كل من المدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير الامن العمومي سابقا لطفي الزواوي وعوني أمن بمركز الكرم الغربي و أحمد فريعة وزير الداخلية السابق و رفيق الحاج قاسم و عادل التويري ..كما لم يحضر أي من الجرحى و عاىلات الضحايا ...وحضرت الاستاذة لمياء الفرحاني في حق بقية زملائها القائمين بالحق الشخصي في حق الضحايا وللمتضررين وقد بينت للمحكمة انه تعذر على بقية المحامين استدعاء الشاهد الدكتور مراد بن منصور الذي عاين حيث الشهداء بواسطة عدل تنفيذ طالبة من المحكمة توجيه استدعاء إليه وتوجيه بطاقات الجلب للمتهمين الذين لم يحضروا الجلسة ..المحكمة قررت توجيه الاستدعات الازمة للمنسوب لهم الانتهاك و للمتضررين وعاىلات الضحايا وتحديد موعد لاحق لها أثر الجلسة ...وللتذكير فقد وجهت المحكمة للمتهمين تهم جرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيهاهذا وادت احداث الثورة بالكرم أثر الثورة الى استشهاد 8 مواطنين وهم كل من الطاهر المرغي وشكري صيفي ومنتصر بالله بن محمود وعاطف لبّاوي وسفيان ميموني والنوري السكالة و جرح 7 مواطنين بطلق ناري وهم كل من وليد عمري ومحمد أمين العبيدي ووليد الكسراوي ومحجوب المعزون و محمد الجندوبي و ونجم الدين بن بلقاسم ومحمد علي الغرزي خلال خروجهم في مظاهرة سلمية يوم 13 جانفي 2011....