في العمران ايقاف نفرين تورطا في قضايا سرقات من مغازة عامة وبالمؤسسات التربوية

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- تمكن اليوم أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في إطارات حملات أمنية بالمؤسسات التربوية ومحطات وسائل النقل من إيقاف شخصين مورّطين في قضايا حق عام الأول مورّط في ارتكاب سلسلة من السرقات بالمغازة العامة بحي ابن خلدون والثاني محل تفتيش لفائدة مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون من أجل "السرقة بالنطر" والذي بعرضه على مجموعة من المتضررين في قضايا تتعلق بالسرقة والنطر تعرّفوا عليه.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن...