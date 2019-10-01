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مفتي الجمهورية ينفي خبر دعمه مترشحا دون آخر للانتخابات الرئاسية

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - كذّب مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ اليوم الثلاثاء غرة أكتوبر 2019، ما يتم تداوله بصفحات موقع فيسبوك، بأنه يدعم مترشحا دون آخر للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقال مفتي الجمهورية في تكذيبه:
''ورد بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كلام مكذوب على لساني يدعو إلى التّصويت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة ينحاز إلى أحد المترشحين مع شتم وقذف للثّاني، وهو ما لا يمكن تصديقه باعتباره لم يصدر على لساني وهو مجانب للحقيقة والصّواب ولا يتماشى مع أخلاقي التي نشأت عليها فضلا على أنّه كلام مسموم يمسّ بأعراض الرجل والحال أنّ المتّهم بريء حتى يحكم القضاء في شأنه. ولأنّ خطّة المفتي هي خطّة دينيّة بالأساس نبيلة وسامية لا دخل لها في السياسة ولا المسّ بأعراض الناس، ولأنّ المفتي هو مفتي الجمهورية التونسيّة يترتّب عليه أن يكون محايدا يحظى بثقة النّاس. ولمّا كان هذا الكلام فيه دسيسة ويبعث على الفتنة ولا يصدر عن عاقل فضلا عن مسؤول في الدّولة.

وكلّ تصريح لايصدر بالصفحة الإجتماعيّة بديوان الإفتاء للجمهوريّة التونسيّة أو تصريح رسمي مباشر هو كلام عار من الصحّة وجب شجبه وتكذيبه''.

  
  
     
  
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