رفيق عبد السلام يشكر كرونيكر قناة الحوار... لما يبذلونه من جهد لصالح حركة النهضة

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - عبر القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام عن امتنانه لكرونيكر قناة الحوار التونسي لما يقومون به لصالح حركته ... وخلص في تدوينة فايسبوكية أن صراخ وتوتر وارتفاع منسوب الشتيمة والسب، على الحوار يعني تقدم ملحوظ باتجاه فوز انتخابي للنهضة يوم السادس من الشهر الجاري .
وكتب رفيق عبد السلام التدوينة التالية:
" البارومتر السياسي الجديد
وكتب رفيق عبد السلام التدوينة التالية:
" البارومتر السياسي الجديد
كلما أزبد وأرغد بوغلاب على الهواء (وخرجت كشاكشو )، وكلما علا صوته واشتدت أعصابه، وكلما اجابته زميلته مايا المغوارة بمزيد من التوتر والشتيمة، الممزوجة بمرض الكراهية للنهضة ( نهضافوبيا)، فتأكدوا انكم تسيرون باتجاه فوز انتخابي مستحق .
انا شخصيا لم أعد احتمل هذا الصراخ والعويل، واضطر في الغالب اما لإغلاق التلفاز، او تغيير الوجهة لان طبعي، خصوصا مع تقدم السنين، بدأ أميل للسكينة والهدوء، ولكنني أغالب نفسي في هذه الايام، وأحاول امتلاك ناصية الصبر والتجلد لضمان فهم أعمق للمشهد، وقياس أدق للاوزان السياسية المتحركة.
المعادلة عندي واضحة وبسيطة: صراخ وتوتر وارتفاع منسوب الشتيمة والسب، يعني تقدم ملحوظ باتجاه فوز انتخابي يوم السادس من الشهر الجاري .
هذا هو الباروميتر السياسي الاهم، وهذا هو استطلاع الرأي الأكثر دقة ومصداقية.
فالشكر موصول لصديقنا بوغلاب ومعه رفيقته في درب النضال التلفزيوني مايا القسوري."
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